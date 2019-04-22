СЕГОДНЯ 11:30 2019-04-22T11:30:50+03:00

В Хабаровском крае больше 70 тысяч человек вышли на субботник Фото: Правительство Хабаровского края

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В Хабаровске на минувших выходных прошел общекраевой субботник. В нем приняли участие больше 70 тысяч жителей региона. Совместными усилиями активисты навели порядок в девяти тысячах дворов и на 136 спортивных площадках.

В субботнике приняли участие школьники и студенты, работники предприятий и общественники, а также обычные жители. Также было ликвидировано 202 стихийные свалки и посажено более 200 саженцев, - сообщили в министерстве ЖКХ края.

Из-за непогоды провести субботник удалось не во всех районах региона. В Комсомольске-на-Амуре выпал снег, поэтому дату уборки там перенесли на следующую неделю. В этот список попали и Аяно-Майский, Ванинский, Верхнебуреинский, Охотский, им. Полины Осипенко, Тугуро-Чумиканский, Солнечный и Ульчский районы.

В Хабаровске, к слову, на субботник вышли и министры во главе с губернатором.

ИСТОЧНИК KP.RU