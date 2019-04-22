2019-04-22T11:30:50+03:00
Общество

В Хабаровском крае больше 70 тысяч человек вышли на субботник

Активисты навели порядок в девяти тысячах дворов
Мария ИГНАТЬЕВА
Поделиться:
В Хабаровском крае больше 70 тысяч человек вышли на субботникВ Хабаровском крае больше 70 тысяч человек вышли на субботникФото: Правительство Хабаровского края
Изменить размер текста:

В Хабаровске на минувших выходных прошел общекраевой субботник. В нем приняли участие больше 70 тысяч жителей региона. Совместными усилиями активисты навели порядок в девяти тысячах дворов и на 136 спортивных площадках.

В субботнике приняли участие школьники и студенты, работники предприятий и общественники, а также обычные жители. Также было ликвидировано 202 стихийные свалки и посажено более 200 саженцев, - сообщили в министерстве ЖКХ края.

Из-за непогоды провести субботник удалось не во всех районах региона. В Комсомольске-на-Амуре выпал снег, поэтому дату уборки там перенесли на следующую неделю. В этот список попали и Аяно-Майский, Ванинский, Верхнебуреинский, Охотский, им. Полины Осипенко, Тугуро-Чумиканский, Солнечный и Ульчский районы.

В Хабаровске, к слову, на субботник вышли и министры во главе с губернатором.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Первый бассейн-трансформер создадут в Хабаровске на месте бывшего цеха
«Амурские волны 2019» в Хабаровске: где купить билеты на концерты фестиваля
Хабаровчанин оставил знакомую без денег и нового автомобиля
Житель Комсомольска-на-Амуре выбросил в окно кота, возбуждено уголовное дело
«Бессмертная эскадрилья» пролетит над Хабаровском в День Победы
Спорткомплекс в селе в Хабаровском крае будет доступен для жителей всего района
Профессиональное образование выйдет на набережную Амура в Хабаровске в Первомай
«Подари тепло» переросло в гуманитарный склад в Хабаровске
На расселение людей из аварийного жилья в Хабаровском крае потратят больше 300 миллионов рублей
Шивелуч на Камчатке выбросил в небо пепел на 5,5 тысячи метров
Пьяный водитель устроил массовую аварию в центре Хабаровска
Комсомольчанка уснула в гостях и лишилась денег с украшениями
Работница цветочного киоска заживо сгорела в Хабаровске
Юнармейцы и курсанты познакомились с бытом солдата в Хабаровском крае
Спортсменки из Хабаровска завоевали региональный Кубок Федерации художественной гимнастики
Погода в Хабаровске на 22 апреля 2019 года: днем до +15, без осадков
В День Победы в Хабаровске праздничный салют будет произведен сразу с двух площадок