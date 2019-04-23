2019-04-23T05:48:33+03:00
Общество

Военные экологи отправятся на очистку острова Большой Шантар в Хабаровском крае

На острове нужно собрать и спрессовать бочки общим весом 30 тонн
Виктор ОРАТАЙ
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Военные экологи отправятся на очистку острова Большой Шантар в Хабаровском крае.Военные экологи отправятся на очистку острова Большой Шантар в Хабаровском крае.Фото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"
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В июле 2019 года на остров Большой Шантар отправится экспедиция военнослужащих экологического подразделения Восточного военного округа. Подготовка к ней уже началась, сообщили в пресс-службе военного округа.

- Заброска группы запланирована в начале июля вертолетом Ми-26. Там они будут находиться и вести работы до конца августа, - говорится в сообщении военного ведомства.

Военные экологи планируют в течение двух месяцев собрать и спрессовать пустые емкости (бочки) общим весом около 30 тонн. Специальный пресс для этого также будет доставлен вертолетом Ми-26.

Специалистами экологического подразделения также планируется произвести демонтаж и ликвидацию разрушенных зданий и сооружений общей площадью около 200 квадратных метров. Экологи будут резать и разбирать крупный металлолом.

Вывоз собранного и спрессованного мусора запланирован на 2020 год, будет вывезено около 50 тонн, уточнили в пресс-службе.

Архипелаг Шантарские острова входит в состав Тугуро-Чумиканского района Хабаровского края. Включает в себя 15 островов - Большой Шантар, Феклистова, Малый Шантар, Беличий, Медвежий, Птичий, Утичий, Сахарная Голова, Кусова, Прокофьева, Сивучьи Камни, Сухотина, Северный, Средний, Южный, Камни Диомида и большое количество скал.

Общая площадь архипелага составляет 2,5 тысячи километров. Архипелаг является особо охраняемой природной территорией - национальным парком.

ИСТОЧНИК KP.RU

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