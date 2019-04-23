2019-04-23T05:46:32+03:00
Общество

В Хабаровске начался ремонт остановок общественного транспорта

На пяти из них установят «тревожные кнопки» и зарядки для мобильных телефонов
Виктор ОРАТАЙ
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В Хабаровске начался ремонт остановок общественного транспортаВ Хабаровске начался ремонт остановок общественного транспортаФото: Администрация Хабаровска
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Ремонт остановок общественного транспорта начался в Хабаровске. На пяти из них, кроме электронных табло с информацией о прибытии общественного транспорта, будут установлены системы видеонаблюдения, «тревожная кнопка», зарядки для мобильных телефонов.

Как сообщили в пресс-службе мэрии Хабаровска, подрядные организации восстанавливают навесы, подпорные стенки, меняют брусчатку. Пока восстановительные работы ведутся на остановочных пунктах «Краевой театр музыкальной комедии» и «Главпочтамт». Неудобства пассажиры испытывают в центре города.

- В этом году в связи с ограниченным финансированием отрасли будет капитально отремонтировано 2 остановочных пункта. Затраты, с учетом снижения аукционной цены, составили 830 тысяч рублей, - рассказал Дмитрий Панащатенко, начальник отдела городского управления дорог и внешнего благоустройства.

По программе «Формирование современной городской среды» в этом году в Хабаровске пять остановок получат статус «многофункциональных».

ИСТОЧНИК KP.RU

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