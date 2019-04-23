2019-04-23T07:13:35+03:00
Политика

Хабаровский спецназ отбил приморский аэродром у условных боевиков

Учения прошли в рамках контрольной проверки боеготовности подразделений антитеррора
Борис КОКУРИН
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Хабаровский спецназ, отбил приморский аэродром у условных боевиковХабаровский спецназ, отбил приморский аэродром у условных боевиковФото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России
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По легенде учений группа вооруженных боевиков планировала совершить диверсию на складе горюче-смазочных материалов на одном из военных аэродромов в Приморье. В результате работы разведчиков командованию округа стало известно о готовящемся теракте.

В борьбе с «бандитами» решено было использовать мобильный резерв командующего – подразделений соединения специального назначения, базирующихся в Хабаровске. Спецназ подняли по тревоге и самолетами военно-транспортной авиации перебросили в район учений.

- На атакуемом «боевиками» аэродроме в Приморье группы спецназа провели операцию по блокированию и уничтожению противника в одном из технических зданий аэродрома при поддержке огнем из БТР-80, реактивных пехотных огнеметов, пулеметов «Корд» и «Печенег» и отвлекающих средств имитации, - рассказали в пресс-службе Восточного военного округа.

Как сообщили в ведомстве, военнослужащими подразделений специального назначения во время учений активно использовался опыт ведения современных вооруженных конфликтов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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