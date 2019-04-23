Холодную воду частично отключат в Краснофлотском районе Хабаровска 25 апреля

СЕГОДНЯ 08:42 2019-04-23T08:59:14+03:00

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В связи с ремонтными работами 25 апреля планируется отключение водоснабжения в районе улиц Тихоокеанской, Шелеста, поселка Рыбак и других в Краснофлотском районе Хабаровска. Об этом сообщили в МУП города Хабаровска «Водоканал».

- 25 апреля с 8:00 до 20:00 не будет подаваться холодная вода к домам жилмассива от улицы Тихоокеанской,104 до Тихоокеанской,130; а также к прилегающим к ним улицам (Сибирская, Уральская, Двойная); улице Шелеста, 85,85 А,73 Г; поселку Рыбак (в границах улиц от Тихоокеанской,115 до Тихоокеанской,127, а также на прилегающие к ним улицы Бабушкина, Известковая, Фоломеева, Массовая, Кузнечная). Также в этот период будут отключены водоразборные колонки, расположенные на перечисленных улицах. - говорится в сообщении.

- Для улучшения качества водоснабжения 25 апреля мы планируем произвести врезку задвижки диаметром 400 миллиметров по улице Шелеста, 85. Просим жителей прилегающего микрорайона сделать необходимый запас воды на время проведения работ. Вода к многоквартирным домам, частному сектору и социальным объектам будет подвозиться в этот день автоцистернами по графику и заявкам, - добавил Владимир Елчев, начальник центральной диспетчерской управления производством МУП «Водоканал».

ИСТОЧНИК KP.RU