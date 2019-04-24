В Хабаровском крае отправят по маршрутам «дачные» рейсы

СЕГОДНЯ 02:57 2019-04-24T02:57:45+03:00

Автобусы будут доставлять огородников к их участкам с мая по октябрь

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Уже с 27 апреля жители Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре и их окрестностей смогут начать ездить на свои садово-огородные наделы на специально выделенных для этой цели автобусах. Так называемые «дачные» пригородные перевозки организуются ежегодно в период с мая по октябрь по 20 автобусным маршрутам, и в этом году летнее расписание этих рейсов начнется с последней субботы апреля.

- В 2019 году была вовремя проведена работа по заключению с перевозчиками соответствующих контрактов, - сообщил заместитель начальника управления - начальник отдела автомобильного транспорта министерства промышленности и транспорта края Анатолий Тимошенко. - Планируется выполнить по Хабаровску 23 844 рейса, по Комсомольску - 11 868 рейсов. Стоимость проезда на сезонных пригородных перевозках сохранена на уровне прошлого года.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, на организацию транспортного обслуживания населения в этом году из бюджета затратят более 51 миллиона рублей. Вся информация с телефонами «горячих» линий и расписанием движения автобусов размещена на официальном сайте министерства в свободном доступе.

ИСТОЧНИК KP.RU