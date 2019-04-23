Жители Хабаровска хотят зарабатывать 57 тысяч рублей в месяц

СЕГОДНЯ 11:39 2019-04-23T11:39:48+03:00

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Мониторинг провел финансовый университет при правительстве Российской Федерации в 78 городах нашей страны с населением свыше 250 тысяч человек, в том числе и в Хабаровске. Респондентам задали всего один вопрос: «Какую сумму должен зарабатывать человек в месяц в вашем городе, чтобы жить достойно?».

- Самые высокие требования оказались у москвичей. Жители столицы считают приемлемой для себя заработную плату в 100 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе администрации Хабаровска. - У жителей нашего города запросы оказались не так высоки.

Как отметили в ведомстве, респонденты, которые приняли участие в опросе, называли разные суммы, но в среднем хабаровчанам, по их мнению, для достойной жизни хватит 57 тысяч рублей в месяц. В итоге в рейтинге краевая столица оказалась на 71 месте. А вот соседи-владивостокцы заняли 27 место в рейтинге, назвав в качестве приемлемой зарплату в 67 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU