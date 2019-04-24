2019-04-24T04:02:17+03:00
Общество

На развитие сельского хозяйства в Хабаровском крае выделят 74 миллиона рублей

Предполагается, что это позволит увеличить поголовье рогатого скота и создать новые рабочие места
Мария ИГНАТЬЕВА
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На развитие сельского хозяйства в Хабаровском крае выделят 74 миллиона рублейНа развитие сельского хозяйства в Хабаровском крае выделят 74 миллиона рублейФото: Правительство Хабаровского края
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В Хабаровском крае прошел конкурс на предоставление грантов начинающим фермерам, а также на развитие семейных животноводческих ферм. Между участниками распределили 74 миллиона рублей. По мнению властей, это позволит увеличить поголовье рогатого скота и создать новые рабочие места. Планируется, что их будет не менее 27.

В этом году на конкурс заявились 13 участников из Вяземского, Комсомольского, Солнечного, Хабаровского и имени Лазо районов. Однако победили всего шесть проектов.

- Четыре из них - по крупному рогатому скоту мясного и молочного направлений. Один фермер получит грант на развитее пчеловодства в селе Кругликово района имени Лазо, и еще один направит деньги на строительство теплиц в Ильинке Хабаровского района, - уточнили в пресс-службе краевого правительства.

А вот на развитие семейных животноводческих ферм поступило четыре заявки, и лишь одна из них не прошла отбор. Одни из них займутся развитием свиноводческого комплекса, другие планируют построить телятник, а третьи – возведут комплекс для КРС мясного направления.

Всего на поддержку начинающих фермеров выделено 15 млн рублей, а на развитие семейных животноводческих ферм - 58,8 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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