2019-04-24T07:04:03+03:00
Происшествия

Воровка под одеждой вынесла из магазина в Хабаровске брюки, футболку и джемперы

Ее подельник покинул магазин в новых кроссовках, за которые не заплатил
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Воровка под одеждой вынесла из магазина в Хабаровске брюки, футболку и джемперыВоровка под одеждой вынесла из магазина в Хабаровске брюки, футболку и джемперыФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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В Хабаровске мужчина и женщина попытались ограбить один из магазинов по продаже спортивных товаров. Добычей воров стали одежда и обувь. Ущерб оценили в 17 тысяч рублей.

Зашла парочка в магазин в Индустриальном районе вместе под видом покупателей. 27-летний житель Хабаровска сразу же направился в обувной отдел. Парень стал примерять кроссовки и выбрал себе пару за семь тысяч рублей. Свои старые ботинки молодой человек упаковал в коробку, положил на стеллаж и «смылся».

Его знакомая, 33-летняя женщина, которая приехала из соседней ЕАО, в это время отправилась в примерочную. С собой она прихватила два джемпера, брюки, футболку и спрятала их под одежду. Женщина ловко увернулась от охраны, выскочила из магазина, прыгнула в ожидающее ее авто и была такова. Ущерб оценили в десять тысяч рублей.

- Злоумышленники были оперативно задержаны. На допросе женщина призналась, что из магазина электроники украла электрощипцы за четыре тысячи рублей. Подельником в тот раз у нее был ранее судимый 38-летний житель Биробиджана. Электрощипцы они продали случайному прохожему, а на вырученные деньги купили спиртное, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Уголовные дела возбуждены по статьям «Кража» (максимальное наказание - до пяти лет тюрьмы) и «Грабеж» (максимальный срок - до четырех лет колонии). Гости из ЕАО находятся в СИЗО, парень из Хабаровска - под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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