В Хабаровске неопытная автолюбительница сбила двух женщин на тротуаре

СЕГОДНЯ 06:23 2019-04-24T07:02:17+03:00

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В Хабаровске накануне вечером произошла авария в Индустриальном районе. Ее участниками стали три женщины, две из которых пешеходы. Они спокойно шли по тротуару, прежде чем случилось ДТП.

- Около шести вечера женщина за рулем Toyota Ractis ехала по улице Урицкого с правым поворотом на Краснореченскую. Она не учла размеры проезжай части и выехала за ее пределы, сбив пешеходов, - рассказали в ГИБДД по Хабаровску.

Две женщины, которым чуть меньше 40 и 60 лет, шли в том же направлении, куда ехала и автоледи. Они даже не видели, что на них едет машина, так как иномарка двигалась им в спину. В итоге у обеих пострадавших врачи диагностировали повреждения голени - у одной из них ушибы, а у другой растяжение.

На момент аварии женщина-водитель была трезва. Страховка на машину есть. А права она получила лишь в прошлом году.

ИСТОЧНИК KP.RU