2019-04-24T07:00:08+03:00
Общество

«Внимание всем!»: сирены «завоют» в Хабаровском крае

В этот момент жителям региона нужно будет включить телевизор или радио
Александра ШОПЕНКО
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«Внимание всем!»: сирены «завоют» в Хабаровском крае«Внимание всем!»: сирены «завоют» в Хабаровском краеФото: Правительство Хабаровского края
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Систему оповещения на случай чрезвычайных ситуаций проверят в Хабаровском крае. Завтра, 25 апреля, по всему региону сработают сирены.

Как сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края, в 11:30 по местным телеканалам и радиостанциям выступят дикторы с сообщением о старте проверки системы оповещения. В 11:40 будут запущены сирены, который «провоют» пять минут.

- Сигнал сирен означает команду «Внимание всем!». Как только человек ее услышит, он должен будет включить телевизор или радио, чтобы прослушать полную информацию об угрозе, а также алгоритм действий. В тестовом варианте дикторы объявят, что плановая комплексная проверка системы оповещения населения Хабаровского края завершена, - отметили в комитете правительства края по гражданской защите.

В правительстве подчеркнули, что услышав сирены, паниковать и совершать особых действий не нужно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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