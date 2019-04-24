«Внимание всем!»: сирены «завоют» в Хабаровском крае
Систему оповещения на случай чрезвычайных ситуаций проверят в Хабаровском крае. Завтра, 25 апреля, по всему региону сработают сирены.
Как сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края, в 11:30 по местным телеканалам и радиостанциям выступят дикторы с сообщением о старте проверки системы оповещения. В 11:40 будут запущены сирены, который «провоют» пять минут.
- Сигнал сирен означает команду «Внимание всем!». Как только человек ее услышит, он должен будет включить телевизор или радио, чтобы прослушать полную информацию об угрозе, а также алгоритм действий. В тестовом варианте дикторы объявят, что плановая комплексная проверка системы оповещения населения Хабаровского края завершена, - отметили в комитете правительства края по гражданской защите.
В правительстве подчеркнули, что услышав сирены, паниковать и совершать особых действий не нужно.
ИСТОЧНИК KP.RU