2019-04-24T07:50:29+03:00
Общество

Сдержать цены на куриное яйцо перед Пасхой обещают производители в Хабаровском крае

Одна из торговых сетей даже готова пойти на снижение стоимости яиц
Александра ШОПЕНКО
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Сдержать цены на куриное яйцо перед Пасхой обещают производители в Хабаровском краеСдержать цены на куриное яйцо перед Пасхой обещают производители в Хабаровском краеФото: Александра ШОПЕНКО
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Жители Хабаровского края готовятся отметить один из главных православных праздников – Пасху, которая состоится 28 апреля. Традиционно, в регионе возник ажиотаж вокруг куриных яиц. Производители пообещали, что в предпраздничные дни цены на продукт из-за повышенного спроса поднимать не будут.

- В этом году мы решили упредить рост цен на куриное яйцо, вызванный традиционным предпасхальным ажиотажем. Основные производители - Хабаровский племптицезавод и Комсомольская птицефабрика – оставят отпускные цены на прежнем уровне. Аналогично поступила оптовая компания, которая поставляет в наш край куриное яйцо из Приморья, Кемеровской области, Краснодарского и Красноярского краев, - сказал Николай Крецу, председатель комитета торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Хабаровского края.

С 22 по 28 апреля, как отметил господин Крецу, в одной из крупнейших торговых сетей в регионе даже пообещали снизить цену на восемь-десять рублей на яйца первой категории. Коснется это магазинов в Хабаровске и Комсомольске. После снижения цены, десяток яиц первой категории будет стоить 60 рублей. Стоимость других яиц останется неизменной – 66 рублей (отборное) и 50 рублей (второй категории).

Кстати, за последние три месяца в Хабаровске намечена тенденция к снижению стоимости яйца. Например, в январе средняя цена десятка была 83,69 рубля, в феврале – 77,89 рубля, а в марте уже 74,23 рубля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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