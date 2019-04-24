2019-04-24T08:25:41+03:00
Происшествия

Ограбление с перчинкой: хабаровчанин пытался обчистить секс-шоп, вооружившись перцовым баллончиком

Мужчина распылил в глаза продавщице газ, а потом убежал
Мария ИГНАТЬЕВА
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Ограбление с перчинкой: хабаровчанин пытался ограбить секс-шоп, вооружившись перцовым баллончикомОграбление с перчинкой: хабаровчанин пытался ограбить секс-шоп, вооружившись перцовым баллончикомФото: Мария ИГНАТЬЕВА
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В Хабаровске осудили местного жителя, который попытался ограбить интим-магазин. Однако успехом это не увенчалось, несмотря на то, что злоумышленник вооружился перед нападением.

- Находясь в помещении магазина интимных товаров, мужчина попытался похитить из кассы 10 тысяч рублей, предварительно брызнув из аэрозольного перцового распылителя в лицо продавцу, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Но девушка успела закрыть кассовый аппарат и оттолкнула грабителя от прилавка. Очевидно, налетчик не ожидал такой прыти от продавщицы и поспешил ретироваться из секс-шопа. Полицейские вскоре задержали его. Тогда было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на грабеж», а накануне суд озвучил приговор. Неудавшегося грабителя отправили за решетку на 3,5 года. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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