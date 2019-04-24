Сувенирные монеты по цене старинных купил житель Хабаровска

СЕГОДНЯ 09:26 2019-04-24T09:26:55+03:00

Мужчина заплатил за «клад» в 20 раз больше его реальной стоимости

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В Хабаровске местный житель стал жертвой мошенника, который продавал якобы старинные монеты. Злоумышленник подошел к мужчине на улице и долго уговаривал его купить «клад». В итоге потерпевший сдался и выложил 40 тысяч рублей.

Мошенником оказался житель Тольятти. Он подошел к потерпевшему на улице и предложил купить раритетные монеты. «Клад» злоумышленник якобы нашел на стройке в кувшине, на которой работал. Брал мошенник тем, что не местный и плохо ориентируется в Хабаровске, поэтому сделал для потерпевшего спецпредложение: купить монеты оптом и дешево.

Поддавшись на уговоры, хабаровчанин приобрел 33 монеты за 40 тысяч рублей. На самом же деле деньги являлись обычным сувениром, который можно купить в обычном магазине, и не представляли никакой исторической ценности.

- Полицейские задержали 24-летнего парня. При себе у него были те самые сувенирные монеты, реальная стоимость каждой – около 70 рублей. Молодой человек не судим, в Хабаровске зарабатывал мошенничеством с продажей якобы старинных денег, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество». Максимальное наказание – до пяти лет тюрьмы. Во время расследования, подозреваемый полностью возместил ущерб потерпевшему. Уголовное дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU