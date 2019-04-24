Георгиевские ленточки начнут раздавать в Хабаровске

СЕГОДНЯ 09:58 2019-04-24T09:58:55+03:00

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В краевой столице завтра, 25 апреля, стартует акция «Георгиевская лента», приуроченная к 74 годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Раздача символов пройдет под лозунгом «Я помню! Я горжусь!».

Как рассказали в пресс-службе администрации краевой столицы, раздавать георгиевские ленточки будут волонтеры. Получить символ жители и гости Хабаровска смогут в местах наибольшей концентрации людей – в крупных торговых центрах, на площади имени Ленина и рядом с Дальневосточной научной библиотекой. Также георгиевские ленты будут выдаваться в патриотических клубах города.

Стоит напомнить, что георгиевская ленточка является символом доблести и отваги советских людей, проявленных в боях за Родину. Впервые лента появилась на улицах городов России в канун 60-летия Победы.

В Хабаровске акция «Георгиевская ленточка» продлится до 6 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU