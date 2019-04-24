Спортсмен из хабаровска стал чемпионом мира по киокусинкай

СЕГОДНЯ 12:20 2019-04-24T12:20:03+03:00

Хабаровчанин одержал шесть побед и стал чемпионом мира по киокусинкай Фото: Правительство Хабаровского края

За всю историю международного турнира он стал вторым россиянином, победившим в легком весе

Изменить размер текста: A A

Сборная Хабаровского края с успехом завершила выступление на чемпионате и первенстве мира по киокусинкай-карате в Токио. Боец Александр Аристов повторил успех соотечественника Романа Семченко, который является тренером региональной команды. Александр одержал шесть побед в весовой категории 70 килограмм и стал вторым, кто взял «золото» в престижном соревновании.

- Мы гордимся подвигами наших спортсменов, которые добились на мировой арене высоких результатов. Их заслуги еще раз подтвердили имидж нашего региона, как одного из самых спортивных в стране. Хабаровск уже принимал чемпионат мира по киокусинкай, в крае много внимания уделяется развитию этого вида спорта, - сказали в региональном министерстве физической культуры и спорта.

Вместе с Александром Хабаровский край представляли другие спортсмены, которые показали высокие результаты. В категории 16-17 лет «серебро» первенства мира в своей весовой категории взял Никита Кочергин, победив в трех боях.

«Бронзу» среди юношей 13 – 14 лет завоевал Денис Мухин, а среди мальчишек в возрасте десяти лет победил Дмитрий Степин. Вторым в этой же категории стал Александр Коломеец с победой в четырех боях. В категории девять лет бронзовую медаль взял Всеволод Пичугин.

В чемпионате участвовали и девушки. В категории 13-14 лет «серебро» взяла Дарья Романенко, а среди девочек восьми лет третье место досталось Александре Шокоровой.

ИСТОЧНИК KP.RU