СЕГОДНЯ 10:39 2019-04-24T10:39:46+03:00

Крупную свалку мусора убрали в селе под Хабаровском Фото: Россельхознадзор по Хабаровскому краю и ЕАО

До конца мая предстоит очистить от отходов еще три села

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В селе Осиновая речка Хабаровского района ликвидирована свалка в 450 квадратных метров. Незаконное скопление мусора нашли во время осмотра сельхозземель.

Огромную свалку, как сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО, пришлось расчищать с помощью погрузчика. Повторный рейд подтвердил: незаконной помойки больше нет.

До 31 мая предстоит очистить от мусора еще четыре сельскохозяйственных участка. Находятся они в селах Тополево, Чистополье и Мичуринское. На свалки, площадью 578 квадратных метров, свозят коммунальный и строительный мусор. Возможно, «пакостят» не только собственники земель, но и другие местные жители. Незаконные помойки «выросли» вдоль сельхоз дорог.

Если же свалки останутся на своих местах, то обладателей земли ждут внеплановые проверки. Также предусмотрены штрафы: от 20 до 50 тысяч рублей для физических лиц и от 400 до 700 тысяч рублей – для юридических.

ИСТОЧНИК KP.RU