Крупную свалку мусора убрали в селе под Хабаровском
В селе Осиновая речка Хабаровского района ликвидирована свалка в 450 квадратных метров. Незаконное скопление мусора нашли во время осмотра сельхозземель.
Огромную свалку, как сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО, пришлось расчищать с помощью погрузчика. Повторный рейд подтвердил: незаконной помойки больше нет.
До 31 мая предстоит очистить от мусора еще четыре сельскохозяйственных участка. Находятся они в селах Тополево, Чистополье и Мичуринское. На свалки, площадью 578 квадратных метров, свозят коммунальный и строительный мусор. Возможно, «пакостят» не только собственники земель, но и другие местные жители. Незаконные помойки «выросли» вдоль сельхоз дорог.
Если же свалки останутся на своих местах, то обладателей земли ждут внеплановые проверки. Также предусмотрены штрафы: от 20 до 50 тысяч рублей для физических лиц и от 400 до 700 тысяч рублей – для юридических.
ИСТОЧНИК KP.RU