В Хабаровском крае заключенный колонии не захотел отдавать конвоирам мобильный и устроил дебош

СЕГОДНЯ 11:48 2019-04-24T11:48:17+03:00

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Случилось все в колонии № 5, что в Советской Гавани, в конце января этого года. 33-летний «жилец», которого осудили на семь лет за совершение тяжкого преступления, решил устроить дебош. Конвоиры заметили, что мужчина каким-то загадочным образом пронес в колонию мобильный телефон и попросили его сдать.

Осужденный мало того, что не согласился, так и еще и применил силу в отношении трех сотрудников колонии. Но физически оказывать сопротивление большему количеству представителей исправительного учреждения заключенный просто не мог. В итоге он не только лишился мобильного, но еще и «заработал» новое уголовное дело.

- В его отношении было возбуждено уголовное дело «Дезорганизация деятельности учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества», - рассказывает Илья Гудков, руководитель-пресс-службы СУ СК России по Хабаровскому краю. - В ходе следствия мужчина вину не признал.

Уголовное дело с заключенным обвинительным заключением уже направили в суд для рассмотрения по существу. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU