СЕГОДНЯ 02:22 2019-04-29T04:54:51+03:00

Несколько землетрясений зафиксировали у берегов Камчатки за сутки Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю

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В минувшее воскресенье, 28 апреля, у берегов Камчатки в акватории Тихого океана зарегистрировали сразу несколько землетрясений. Правда, ни одно из них не почувствовали местные жители – все подземные толчки были неощущаемыми.

- По данным сайта службы срочных донесений города Обнинск, сейсмособытия произошли днём. Их координаты - 51°51 северной широты и 161°18 восточной долготы. Подземные толчки произошли на глубине 20 километров. Магнитуда составила от 4,5 до 4,7 балла, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Предварительно известно, что эпицентр землетрясений находился примерно в 200 километрах на юго-востоке от Петропавловска-Камчатского. Местные жители не обращались в единую дежурно-диспетчерскую службу с сообщениями об экстренных ситуациях в связи с землетрясениями.

Населению Камчатки напоминают, что в чрезвычайных случаях нужно звонить по номеру со стационарных телефонов – «01» и с мобильных телефонов – «101».

ИСТОЧНИК KP.RU