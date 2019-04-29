2019-04-29T08:57:01+03:00
Происшествия

Бывший менеджер в Хабаровске вынес с работы больше 20 телефонов

Перед увольнением ушлый молодой человек успел сделать дубликаты ключей и без проблем зашел в помещение ночью
Ольга КИВА
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Бывший менеджер в Хабаровске вынес с работы больше 20 телефоновБывший менеджер в Хабаровске вынес с работы больше 20 телефоновФото: Олег ЗОЛОТО
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Владелец магазина по продаже техники за одну ночь остался без телефонов. Придя на работу однажды, директор не досчитался 22 гаджетов на общую сумму порядка 600 тысяч рублей. Мужчина поспешил в полицию, через некоторое время помещение уже осматривали оперативники.

- Они обследовали входную дверь и пришли к выводу, что злоумышленник воспользовался дубликатом ключей. Позже эту версию удалось подтвердить. Причастным к краже оказался ранее не судимый 20-летний бывший менеджер салона. Он уволился меньше месяца назад, но перед этим успел сделать дубликаты ключей, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Молодой человек знал, что в помещении работают видеокамеры, поэтому он надел маску. На дело злоумышленник отправился ночью. При этом он не забыл о сигнализации, которую отключил и беспрепятственно вынес гаджеты. 19 похищенных телефонов нашли у фигуранта при обыске. В свое оправдание молодой человек рассказал, что хотел продать телефоны и расплатиться с долгами. В отношении парня уже возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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