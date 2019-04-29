Бывший менеджер в Хабаровске вынес с работы больше 20 телефонов
Владелец магазина по продаже техники за одну ночь остался без телефонов. Придя на работу однажды, директор не досчитался 22 гаджетов на общую сумму порядка 600 тысяч рублей. Мужчина поспешил в полицию, через некоторое время помещение уже осматривали оперативники.
- Они обследовали входную дверь и пришли к выводу, что злоумышленник воспользовался дубликатом ключей. Позже эту версию удалось подтвердить. Причастным к краже оказался ранее не судимый 20-летний бывший менеджер салона. Он уволился меньше месяца назад, но перед этим успел сделать дубликаты ключей, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.
Молодой человек знал, что в помещении работают видеокамеры, поэтому он надел маску. На дело злоумышленник отправился ночью. При этом он не забыл о сигнализации, которую отключил и беспрепятственно вынес гаджеты. 19 похищенных телефонов нашли у фигуранта при обыске. В свое оправдание молодой человек рассказал, что хотел продать телефоны и расплатиться с долгами. В отношении парня уже возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Кража».
ИСТОЧНИК KP.RU