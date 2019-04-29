Комсомольчанин обогатился за счет несуществующих щенков шпица

СЕГОДНЯ 10:32 2019-04-29T11:17:27+03:00

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Житель Комсомольска-на-Амуре придумал простой, но, увы, незаконный бизнес-план. Мужчина стал продавать щенков породы шпиц, но загвоздка была в том, что животных у него в принципе не было, к разведению собак он никакого отношения не имел.

- По версии следствия, комсомольчанин разместил в социальной сети объявление о продаже щенков. Клиенты сами с ним связывались, получали фотографии щенков от продавца, переводили оплату за собак и их доставку. В итоге покупатели оставались и без денег, и без собак, и без связи с продавцом, потому что фигурант уничтожал сим-карты, - рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Среди жертв псевдозаводчика собак - жители разных регионов страны. В общей сложности жертвами предприимчивого 39-летнего комсомольчанина стали семь человек. Заработать на аферах горожанин смог более 60 тысяч рублей. Свою вину фигурант признал и в содеянном раскаялся. Уголовное дело, возбужденное в отношении него, уже находится в суде на рассмотрении.

ИСТОЧНИК KP.RU