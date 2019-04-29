2019-04-29T11:17:27+03:00
Происшествия

Комсомольчанин обогатился за счет несуществующих щенков шпица

Горожанин находил покупателей-жертв через соцсети
Ольга КИВА
Поделиться:
Комсомольчанин обогатился за счет несуществующих щенков шпицаКомсомольчанин обогатился за счет несуществующих щенков шпицаФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Житель Комсомольска-на-Амуре придумал простой, но, увы, незаконный бизнес-план. Мужчина стал продавать щенков породы шпиц, но загвоздка была в том, что животных у него в принципе не было, к разведению собак он никакого отношения не имел.

- По версии следствия, комсомольчанин разместил в социальной сети объявление о продаже щенков. Клиенты сами с ним связывались, получали фотографии щенков от продавца, переводили оплату за собак и их доставку. В итоге покупатели оставались и без денег, и без собак, и без связи с продавцом, потому что фигурант уничтожал сим-карты, - рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Среди жертв псевдозаводчика собак - жители разных регионов страны. В общей сложности жертвами предприимчивого 39-летнего комсомольчанина стали семь человек. Заработать на аферах горожанин смог более 60 тысяч рублей. Свою вину фигурант признал и в содеянном раскаялся. Уголовное дело, возбужденное в отношении него, уже находится в суде на рассмотрении.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Сахалине бомж приставал к шестилетнему мальчику
Хабаровские школьники победили на Всероссийской олимпиаде
Самолет Як-18 упал под Хабаровском после взлета – следователи
Избирательный кодекс немного откорректировали в Хабаровском крае
В Хабаровске с 6 мая начнутся отключения воды
Лес рядом с экологическими тропами обработали от клещей в заповеднике Хабаровского края
Бывший менеджер в Хабаровске вынес с работы больше 20 телефонов
Хабаровчанин не подозревал о неприятном секрете нового iPhone
Вор в Хабаровске частично лишился свободы из-за любви к дизтопливу
Народных дружинников в Хабаровском крае собираются поощрять
У пожарных в Хабаровском крае были горячие выходные из-за горящей травы
Инвалиды-колясочники не смогли без проблем зайти в кафе в центре Хабаровска
Молодой хабаровчанин покусился на дорогой браслет подруги
Жуткая авария в Хабаровске чуть не унесла жизни нескольких людей
Вопросы детства в Хабаровском крае поднимут на Всероссийском конкурсе среди журналистов
Резвый мотоциклист в Хабаровске разбился в аварии с иномаркой
Об антикоррупционных мерах предлагают высказаться хабаровчанам