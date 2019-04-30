На улицах Хабаровска воруют и ломают молодые деревья

СЕГОДНЯ 06:36 2019-04-30T07:40:55+03:00

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В Хабаровске заканчивается посадка деревьев на улицах Карла Маркса и Кочнева. На этих территориях уже «обживаются» больше тысячи саженцев липы, сосны, клена и ясеня. Правда, несколько сосен загадочным образом исчезли со своих мест, а некоторые деревья сломали неизвестные.

- Также работы по озеленению продолжаются на Уссурийском бульваре в районе улицы Запарина. Здесь высаживают семилетние шелковицы, липы и рябину. В день рабочие осиливают до 200 деревьев. Однако и тут на следующий день обнаружили сломанные саженцы, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

На месте сломанных или украденных насаждений приходится сажать новые. Этой весной на городских улицах распустятся больше тысячи молодых деревьев и четыре с половиной тысячи кустарников - сирени, калины, можжевельника.

ИСТОЧНИК KP.RU