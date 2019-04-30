2019-04-30T11:20:52+03:00
Происшествия

Вор в Хабаровске сам стал жертвой, запертой в машине

В салоне мужчину держал автовладелец, у которого бедолага стащил сумку с деньгами
Ольга КИВА
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Вор в Хабаровске сам стал жертвой, запертой в машинеВор в Хабаровске сам стал жертвой, запертой в машинеФото: Евгения ГУСЕВА
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Автовладелец из Хабаровска стал одновременно жертвой кражи и человеком, который задержал злоумышленника. Мужчина остановился из-за прокола шины, стал меня колесо, а в это время неизвестный успел стянуть из салона сумку, в которой находились 100 тысяч рублей. Потерпевший не растерялся и бросился за вором.

- Заявитель успел догнать злоумышленника и даже запер его в машине. Потом он позвонил в полицию и сообщил о совершенном преступлении. Нарушителя потерпевший караулил до приезда оперативников, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Задержанный автолюбителем злоумышленник оказался 27-летний безработный житель Индустриального района. В прошлом его уже привлекали к уголовной ответственности за кражу и причинение тяжкого вреда здоровью. В отношении него возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Грабеж».

ИСТОЧНИК KP.RU

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