СЕГОДНЯ 02:10 2019-05-03T02:10:02+03:00

Погода в Хабаровске на 3 мая 2019 года: становится теплей, но по-прежнему ветрено

День обещает пройти без дождя и будет по-весеннему жарким

Изменить размер текста: A A

В Хабаровске 3 мая – без осадков, переменная облачность. Температура ночью +3 +5 , днем – до 23 градусов тепла. Ветер юго-западный 6-13 метров в секунду.

В Биробиджане ночью температура такая же, как в Хабаровске, а днем будет даже теплее, чем в краевом центре +22-24. Без осадков, западный ветер от 5 до 11 метром в секунду.

В Бикине без осадков, ночь +3 +5, днем до 23 градусов тепла. Ветер западный 6-11 м/с. Переменная облачность

В Советской Гавани и Ванино без существенных осадков. Ночью +1 +3, днем +13-15. Ночью северный ветер до 17 метров в секунду, днем – западный, силой до 12 метров в секунду.

В Комсомольске-на-Амуре ночью +1 +3, северный ветер 10-15 метров в секунду. Переменная облачность, без осадков. Днем воздух прогреется до +22 градусов. Ветер южный – до 11 метров в секунду.

В Чегдомыне ночью около ноля градусов, днем – +21-23. Без осадков, переменная облачность. Ветер северо-западный, 2-7 метров в секунду ночью и юго-западный 6-11 метров в секунду днем.

В Николаевске-на-Амуре ночью до 3 градусов мороза, северный ветер до 15 метров в секунду. Днем +6-8, северный ветер до 13 метров в секунду. Днем – без осадков.

В Охотске ночь ю около ноля, днем до +7. Ветер северо-восточный 6-11 метров в секунду. Пасмурно, возможны небольшие осадки.

ИСТОЧНИК KP.RU