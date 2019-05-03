В Хабаровске построят две армейские казармы на 400 человек каждая

СЕГОДНЯ 03:40 2019-05-03T03:40:19+03:00

Восточный военный округ в Хабаровске построит две армейские казармы на 400 человек каждая

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В Хабаровске летом этого года построят две казармы вместимостью до 400 человек, в которых будут жить военнослужащие по призыву и контракту 64-й отдельной мотострелковой бригады Восточного военного округа.

Обе казармы сдадут в эксплуатацию летом 2019 года, сообщили в Министерстве обороны РФ. В военном ведомстве уточнили, что накануне Руслан Цаликов, первый заместитель министра обороны РФ, проинспектировал ход строительства новых казарм в рамках своего визита в Хабаровск.

- Казармы для военнослужащих по призыву и по контракту вместимостью до 400 человек будут сданы в июле текущего года, все сроки сдачи объектов соблюдены, - доложил ему Геннадий Жидко, генерал-лейтенант, командующий войсками Восточного военного округа .

Руслан Цаликов в Хабаровске ознакомился с ходом реконструкции окружного дома офицеров (ОДОРА, уже много лет находится на ремонте). Замминистра обсудил вопросы комплектования войск округа военнослужащими по контракту, боевой подготовки и планы развития "Юнармии" в Восточном военном округе.

ИСТОЧНИК KP.RU