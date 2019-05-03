2019-05-03T04:58:48+03:00
Спорт

Форвард Никита Язьков и защитник Валерий Васильев пополнили ряды хабаровского "Амура"

Оба хоккеиста попали в "тигры" в порядке обмена с новокузнецким " Металлургом"
Виктор ОРАТАЙ
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Форвард Никита Язьков стал новичком хабаровского "Амура"Форвард Никита Язьков стал новичком хабаровского "Амура"Фото: пресс-служба ХК "Амур"
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Форвард Никита Язьков и защитник Валерий Васильев стали новичками хоккейного клуба "Амур". Об этом сообщили в официальному аккаунте хабаровского клуба в Twitter.

- Встречаем очередных новичков! Форвард Никита Язьков и защитник Валерий Васильев стали Тиграми, - говорится в нем.

Ранее Континентальная хоккейная лига сообщила, что магнитогорский "Металлург" обменял хоккеистов Валерия Васильева и Никиту Язькова в хабаровский "Амур". В КХЛ уточнили, что за 24-летнего защитника и 23-летнего форварда "Магнитка" получит денежную компенсацию.

Никита Язьков перешел в "Металлург" перед началом завершившегося сезона, провел 35 матчей и набрал 6 очков (1 шайба + 5 голевых передач).

Валерий Васильев перешел в "Магнитку" по ходу сезона-2018/19 из череповецкой "Северстали" и сыграл 11 матчей, в том числе два в плей-офф.

Ранее "Амур" пополнился защитниками Ондржеем Витасеком и Александром Игошевым, нападающим Гинеком Зогорной.

- Таким образом, команда полностью укомплектовала квоту легионеров, но продолжит вести селекцию на российском рынке, - отмечается на сайте клуба.

Гинек Зогорна – габаритный правый нападающий с навыками игры на позиции центрфорварда. Гинек – родной брат Томаша Зогорны, который проведет на Дальнем Востоке уже пятый сезон подряд. Ондржей Витасек закроет вакансию защитника-легионера. Чех играет достаточно жестко, в этом ему помогают отличные габариты. Александр Игошев – воспитанник магнитогорской школы хоккея.

ИСТОЧНИК KP.RU

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