СЕГОДНЯ 06:06 2019-05-03T06:06:09+03:00

Пожар в многоэтажном доме в центре Хабаровска был потушен за 30 минут Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

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Пожар в одной из квартир четырнадцатиэтажного жилого дома по улице Волочаевской в Хабаровске потушили накануне за 30 минут. Пострадавших и погибших нет, сообщили в главном управлении МЧС России по Хабаровскому краю.

- В 16:30 по хабаровскому времени на пульт пожарно-спасательной службы города Хабаровска от очевидцев поступила информация о возгорании в одной из квартир четырнадцатиэтажного жилого дома по улице Волочаевской. Незамедлительно по повышенному номеру на место пожара выдвинулись пожарные подразделения, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Два звена газодымозащитной службы провели разведку и поиск предположительно находящихся внутри людей. 40 жильцов подъезда вышли самостоятельно до прибытия подразделений. В горящей квартире людей не оказалось.

- Благодаря слаженным и оперативным действиям пожарных в 16:48 удалось локализовать пожар на площади 10 квадратных метров, горели домашние вещи. Ещё через 12 минут возгорание полностью ликвидировали, - добавили в спасательном ведомстве.

Для ликвидации пожара задействовали 27 человек и 7 единиц техники. Причины возгорания и виновный устанавливаются. По факту пожара сотрудники Государственного пожарного надзора МЧС России проводят проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU