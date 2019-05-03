В Хабаровске заключили под стражу похитителя байка

СЕГОДНЯ 07:16 2019-05-03T07:16:46+03:00

Велосипед он успел продать, а вырученное потратить на себя

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В Хабаровске сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже велосипеда стоимостью 10 тысяч рублей, украденное возвратили владелице. Об этом сообщили в пресс-службе краевого управления МВД.

- Жительница Краснофлотского района рассказала, что после прогулки оставила свой велосипед на лестничной площадке в подъезде дома. Наутро потерпевшая обнаружила, что байк похищен. Потерпевшая сообщила в правоохранительные органы, оценив ущерб 10 тысяч рублей, - рассказали в городском полицейском управлении.

Изучив записи с камер видеонаблюдения, сотрудники уголовного розыска УМВД России по Хабаровску установили личность и задержали ранее судимого 24-летнего фигуранта. Задержанный в 2014 году освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за хищения чужого имущества.

Велосипед он продал в один из магазинов по скупке техники, а денежные средства потратил на собственные нужды. Полицейские изъяли похищенное имущество и вернули владелице.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждено уголовное дело о краже, задержанному грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU