В Хабаровске заключили под стражу похитителя байка
В Хабаровске сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже велосипеда стоимостью 10 тысяч рублей, украденное возвратили владелице. Об этом сообщили в пресс-службе краевого управления МВД.
- Жительница Краснофлотского района рассказала, что после прогулки оставила свой велосипед на лестничной площадке в подъезде дома. Наутро потерпевшая обнаружила, что байк похищен. Потерпевшая сообщила в правоохранительные органы, оценив ущерб 10 тысяч рублей, - рассказали в городском полицейском управлении.
Изучив записи с камер видеонаблюдения, сотрудники уголовного розыска УМВД России по Хабаровску установили личность и задержали ранее судимого 24-летнего фигуранта. Задержанный в 2014 году освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за хищения чужого имущества.
Велосипед он продал в один из магазинов по скупке техники, а денежные средства потратил на собственные нужды. Полицейские изъяли похищенное имущество и вернули владелице.
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждено уголовное дело о краже, задержанному грозит до пяти лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU