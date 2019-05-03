В городах Хабаровского края начали работать добровольцы, помогающие настроить цифровое ТВ

СЕГОДНЯ 08:39 2019-05-03T08:39:51+03:00

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Волонтерские команды готовы бесплатно помочь жителям края в настройке оборудования для приема цифрового сигнала. 45 студентов-добровольцев уже приступили к работе в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Николаевске-на-Амуре, Советской Гавани и прилегающих к ним поселениям, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

Молодые люди, в случае необходимости, помогают выбрать телевизор или цифровую приставку, а также настроить оборудование. По словам Данила Иванова, волонтера, он и другие студенты прошли курсы у специалистов филиала "Дальневосточный региональный центр» ФГУП «РТРС». По данным министерства информационных технологий и связи края, за помощью добровольцев уже обратились более 40 граждан.

- За месяц работы горячей линии от жителей края поступило около 650 звонков. В основном, граждане обращаются за помощью в настройке цифровой приставки, так как сами не могут с ней разобраться. Так, консультации по приему цифрового эфирного телевидения получили 335 граждан, - рассказали в министерстве.

Для просмотра 20 обязательных федеральных телеканалов необходимо, чтобы телевизор поддерживал стандарт DVB-T2. Он заложен во всех ТВ-приемниках, выпускаемых с 2013 года, данные об этом прописаны в документах по эксплуатации. Если нет инструкции, либо в ней нет такой информации, на ресурсе смотрицифру.рф в разделе «Все для приема» размещены данные о 26 796 моделях телевизоров от 121 производителя.

Оставить заявку можно по телефону «горячей линии» 8-800-100-4212.

3 июня 2019 года состоится третья волна отключения устаревшего аналогового вещания. В связи с этим в регионе ведется серьёзная информационно-разъяснительная работа. Чтобы избежать ажиотажа, в магазинах бытовой техники сформирован запас оборудования. Стоимость цифровой приставки в магазинах начинается от 800 рублей.

Оставить заявку можно по телефону «горячей линии» 8-800-100-4212.

ИСТОЧНИК KP.RU