2019-05-04T03:37:42+03:00
Общество

Погода в Хабаровске на 4 мая 2019 года: днем до +21, без осадков

В большинство районов уже пришло настоящее лето
Мария ИГНАТЬЕВА
Поделиться:
Погода в Хабаровске на 4 мая 2019 года: днем до +21, без осадковПогода в Хабаровске на 4 мая 2019 года: днем до +21, без осадковФото: Борис КОКУРИН
Изменить размер текста:

В Биробиджане без осадков. Ветер северо-западный 9-14 метров в секунду. Ночью +7+9. Днем +22+23.

В Хабаровске без осадков. Ветер западный 8-13 метров в секунду. Ночью +8+10. Днем +19+21.

В Бикине без осадков. Ветер западный 7-12 метров в секунду. Ночью +6+8. Днем +23+25.

В Советской Гавани и Ванино без осадков. Ветер восточный 8-13 метров в секунду. Ночью 0+2. Днем +13+15.

В Комсомольске-на-Амуре днем без осадков. Ветер северный 9-14 метров в секунду. Ночью +5+7. Днем +18+20.

В Чегдомыне без осадков. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Ночью -1-3. Днем +13+15.

В Николаевске-на-Амуре небольшие осадки. Ветер северо-восточный 8-13 метров в секунду. Ночью -1-3. Днем +4+6 градусов.

В Охотске без осадков. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Ночью -1+1. Днем +7+9.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Хабаровска открылась выставка в честь светлого праздника Пасха
Пожарные тушат огонь возле железной дороги на Сахалине
На Сахалине осужден сержант, который ударил сослуживца так, что тому разорвало селезенку
Впервые на хабаровском ринге будет боксировать команда из Марокко
В городах Хабаровского края начали работать добровольцы, помогающие настроить цифровое ТВ
В Хабаровске заключили под стражу похитителя байка
Пожар в многоэтажном доме в центре Хабаровска был потушен за 30 минут
Форвард Никита Язьков и защитник Валерий Васильев пополнили ряды хабаровского "Амура"
В Хабаровске построят две армейские казармы на 400 человек каждая
Погода в Хабаровске на 3 мая 2019 года: становится теплей, но по-прежнему ветрено
В Хабаровском крае открылся новый волонтерский центр «Штаб»
В Хабаровске прошел «Спортфест»
Выпил с незнакомцами – лишился ноутбука: в Хабаровске ограбили беспечного горожанина
Специалисты Восточного военного округа оценили обстановку на «бурейской аномалии» в Хабаровском крае
Губернатор Хабаровского края встретился с участниками конкурса «Лифт»
В Хабаровском крае военная полиция переходит на усиленный режим несения службы
Погода в Хабаровске на 2 мая 2019 года: днем до +19 градусов, возможен небольшой дождь
Спустя почти десять лет осудили педофила-убийцу, задушившего девушку в Хабаровске
В Хабаровске запустили самый большой пешеходный фонтан Дальнего Востока
Трасса Хабаровск – Комсомольск перешла в федеральную собственность
Стало известно, когда будет решена судьба многострадального свинокомплеса в Хабаровском районе
Парк стадиона имени Ленина в Хабаровске обработали от клещей
Фронтовики в Хабаровском крае получат по 10 тысяч рублей в честь Дня Победы
Погода в Хабаровске на 1 мая 2019 года: днем до +17 градусов, небольшой дождь