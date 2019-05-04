СЕГОДНЯ 03:29 2019-05-04T03:37:42+03:00

Погода в Хабаровске на 4 мая 2019 года: днем до +21, без осадков Фото: Борис КОКУРИН

В большинство районов уже пришло настоящее лето

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В Биробиджане без осадков. Ветер северо-западный 9-14 метров в секунду. Ночью +7+9. Днем +22+23.

В Хабаровске без осадков. Ветер западный 8-13 метров в секунду. Ночью +8+10. Днем +19+21.

В Бикине без осадков. Ветер западный 7-12 метров в секунду. Ночью +6+8. Днем +23+25.

В Советской Гавани и Ванино без осадков. Ветер восточный 8-13 метров в секунду. Ночью 0+2. Днем +13+15.

В Комсомольске-на-Амуре днем без осадков. Ветер северный 9-14 метров в секунду. Ночью +5+7. Днем +18+20.

В Чегдомыне без осадков. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Ночью -1-3. Днем +13+15.

В Николаевске-на-Амуре небольшие осадки. Ветер северо-восточный 8-13 метров в секунду. Ночью -1-3. Днем +4+6 градусов.

В Охотске без осадков. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Ночью -1+1. Днем +7+9.

ИСТОЧНИК KP.RU