2019-05-04T05:17:13+03:00
Общество

Пожарные тушат огонь возле железной дороги на Сахалине

Сухая растительность загорелась с несколких километрах от парка Олимпия
Мария ИГНАТЬЕВА
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Пожарные тушат огонь возле железной дороги на СахалинеПожарные тушат огонь возле железной дороги на СахалинеФото: ГУ МЧС России по Сахалинской области
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Пожары добрались до Сахалина. Сегодня, 4 мая днем спасатели Южно – Сахалинска получении сообщении возгорании сухой растительности. Звонивший рассказал, что горит трава возле железнодорожного полотна, ориентировочно в двух километрах западнее парка Олимпия.

- Первый пожарный расчет прибыл на место вызова уже через пять минут. К моменту прибытия первого пожарного подразделения наблюдалось горение сухой растительности, - сообщили в пресс- службе ГУ МЧС России по Сахалинской области.

Огнеборцы отметили, что в тушении природного пожара принимали участие 39 человек личного состава, а также семь единиц техники. Пострадавших в пожаре нет, погибших тоже. Специалисты устанавливают причины, из-за которых загорелась трава.

ИСТОЧНИК KP.RU

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