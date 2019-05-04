Пожарные тушат огонь возле железной дороги на Сахалине

СЕГОДНЯ 05:17 2019-05-04T05:17:13+03:00

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Пожары добрались до Сахалина. Сегодня, 4 мая днем спасатели Южно – Сахалинска получении сообщении возгорании сухой растительности. Звонивший рассказал, что горит трава возле железнодорожного полотна, ориентировочно в двух километрах западнее парка Олимпия.

- Первый пожарный расчет прибыл на место вызова уже через пять минут. К моменту прибытия первого пожарного подразделения наблюдалось горение сухой растительности, - сообщили в пресс- службе ГУ МЧС России по Сахалинской области.

Огнеборцы отметили, что в тушении природного пожара принимали участие 39 человек личного состава, а также семь единиц техники. Пострадавших в пожаре нет, погибших тоже. Специалисты устанавливают причины, из-за которых загорелась трава.

ИСТОЧНИК KP.RU