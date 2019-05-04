В Хабаровска открылась выставка в честь светлого праздника Пасха

СЕГОДНЯ 08:11 2019-05-04T08:11:28+03:00

Изменить размер текста: A A

В Хабаровске открылась выставка «Светлая Пасха: любовь и счастье». На ней представлены 70 работ авторов из Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Лесозаводска, Москвы, выполненных в технике живописи, графики и вышивки. Работы разместились в галерее «ДВ ХУДГРАФ».

- Эти картины полны света и цвета, в них торжество веры, буйство жизни, потому что в них отражена сила пасхальной радости, свет воскресения. Очень радует тот факт, что наши дальневосточные художники обращаются к этой тематике. На выставке представлены работы как начинающих художников, так и именитых, таких как Александр Лепетухин, Алексей Авдеев, Игорь Кравчук, - комментирует руководитель Отдела культуры Хабаровской епархии Юлия Алексеева.

Выставка продлится до 3 июня. Пресс-служба хабаровской епархии сообщает, что находится галерея по адресу улица Муравьева-Амурского, 4, минус 2 этаж.

ИСТОЧНИК KP.RU