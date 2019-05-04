В пригороде Хабаровска из-за пожара взорвались бочки с топливом

СЕГОДНЯ 11:11 2019-05-04T11:11:06+03:00

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В поселке Мирное неподалеку от Хабаровска сегодня днем, 4 мая загорелся коттедж. Спасатели выехали на место сразу же, как только получили сообщение о вызове. Прибыв на вызов, они увидели, что двухэтажное здание полностью охвачено огнем. Главной задачей было не допустить распространения огня на соседние постройки.

- Работа пожарно-спасательных подразделений по проверке помещений на наличие людей была затруднена. В строении находилось несколько бочек с горюче-смазочными материалами, которые взорвались под воздействием температуры. В ходе тушения произошло обрушение конструкций крыши второго этажа, - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Сдержать пламя спасателям удалось. На соседние здания оно не перекинулось. Всего огонь тушили 12 человек. Погибших и пострадавших в происшествии не было. Сотрудники госпожарнадзора выясняют из-за чего произошло возгорание.

ИСТОЧНИК KP.RU