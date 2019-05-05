Погода в Хабаровске 5 мая 2019 года: днем до +20, дождь
В Биробиджане дождь. Ветер северо-западный 9-14 метров в секунду. Ночью +6+8. Днем +13+15.
В Хабаровске ожидается дождь. Ветер северный 9-14 метров в секунду. Ночью +8+10. Днем +18+20.
В Бикине возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный 11-16 метров в секунду. Ночью +9+11. Днем +22+24.
В Советской Гавани и Ванино без осадков. Ветер восточный 9-11 метров в секунду. Ночью +1+3. Днем +13+15.
В Комсомольске-на-Амуре возможен небольшой дождь. Ветер северный 12-17 метров в секунду. Ночью +4+6. Днем +12+14.
В Чегдомыне дождь. Ветер северный 7-12 метров в секунду. Ночью 0+2. Днем +8+11.
В Николаевске-на-Амуре без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 метров в секунду. Ночью -1-3. Днем +5+7 градусов.
В Охотске без существенных осадков. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Ночью -1+1. Днем +5+7.
ИСТОЧНИК KP.RU