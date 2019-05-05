2019-05-05T02:51:10+03:00
Общество

Погода в Хабаровске 5 мая 2019 года: днем до +20, дождь

В столице ЕАО также ожидаются осадки
Ольга КИВА
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Погода в Хабаровске на 5 мая 2019 года: днем до +20, дождьПогода в Хабаровске на 5 мая 2019 года: днем до +20, дождьФото: Евгения ГУСЕВА
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В Биробиджане дождь. Ветер северо-западный 9-14 метров в секунду. Ночью +6+8. Днем +13+15.

В Хабаровске ожидается дождь. Ветер северный 9-14 метров в секунду. Ночью +8+10. Днем +18+20.

В Бикине возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный 11-16 метров в секунду. Ночью +9+11. Днем +22+24.

В Советской Гавани и Ванино без осадков. Ветер восточный 9-11 метров в секунду. Ночью +1+3. Днем +13+15.

В Комсомольске-на-Амуре возможен небольшой дождь. Ветер северный 12-17 метров в секунду. Ночью +4+6. Днем +12+14.

В Чегдомыне дождь. Ветер северный 7-12 метров в секунду. Ночью 0+2. Днем +8+11.

В Николаевске-на-Амуре без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 метров в секунду. Ночью -1-3. Днем +5+7 градусов.

В Охотске без существенных осадков. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Ночью -1+1. Днем +5+7.

ИСТОЧНИК KP.RU

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