СЕГОДНЯ 04:24 2019-05-05T04:24:44+03:00

На улице Шиханова в Комсомольске почти на месяц ограничат движение Фото: Артем КИЛЬКИН

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В Комсомольске-на-Амуре с 5 по 30 мая ограничат движение транспорта на улице Шиханова. Запрет будет распространяться на участке от пересечения с улицей Комсомольской до жилого дома №8 по улице Шиханова.

- Ограничение на проезд любых видов транспорта начнет действовать с 10:00 5 мая и до 17:00 30 мая. Это вынужденная мера, связанна с капитальным ремонтом теплотрассы, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Автолюбителям приносят извинения за доставленные неудобства. Объехать закрытый участок можно будет проспекту Интернациональному, улице Васянина, проспекту Ленина и улице Комсомольской. Водителей крупногабаритных машин информируют, что для них объезд возможен по улицам Лесная, Ленина, Аллея Труда, Васянина и по проспекту Первостроителей.

Отметим, что на открытом участке улицы Шиханова от жилого дома № 8 до пересечения с проспектом Ленина, а также улице Васянина от пересечения с улицей Комсомольской до пересечения с улицей Ленина будет действовать двусторонний режим движения машин.

ИСТОЧНИК KP.RU