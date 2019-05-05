Хабаровчанка лишилась машины, не успев оформить ее после покупки

СЕГОДНЯ 09:00 2019-05-05T09:00:18+03:00

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Жительница краевой столицы лишилась машины ровно через пять дней после покупки. Женщина не успела даже оформить право собственности на машину. С ее слов было ясно, что иномарку 1993 года выпуска неизвестные угнали прямо со двора дома, где жила потерпевшая. К слову, женщина не успела оснастить автомобиль средствами безопасности, это обстоятельство облегчило «работу» злоумышленникам.

- Пропавшую машину нашли в тот же день во дворе дома на улице Краснореченской. При осмотре специалисты обнаружили, что замок зажигания взломали. По версии следствия, угнал машину 20-летний горожанин. Несмотря на молодой возраст, парень уже не раз привлекался к уголовной ответственности за кражи и угон, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Известно, что подозреваемый вышел из тюрьмы в октябре 2018 года. На работу он не торопился устраиваться, а потом опять взялся за старое. В отношении него уже возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Кража». Максимально возможный срок за это правонарушение – лишение свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU