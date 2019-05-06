2019-05-06T03:15:03+03:00
Общество

В Хабаровске без горячей воды остались сотни домов

Отключение выполнили в связи с гидравлическими испытаниями
Ольга КИВА
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В Хабаровске без горячей воды остались сотни домовВ Хабаровске без горячей воды остались сотни домовФото: Мария ЛЕНЦ
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В Хабаровске начались первые отключения горячей воды в связи с проведением гидравлических испытаний. Согласно графику сегодня, 6 мая в 8:00 без водоснабжения остались 570 домов, которые обслуживает ТЭЦ-2. Вода вернется в многоквартирники и социальные объекты 8 мая в 17:00.

- Так, в Кировском районе без горячей воды останутся 304 жилых дома, в Центральном районе – 221 многоквартирник, 16 учебных заведений, 12 детских садов, 15 медицинских учреждений, два социальных объекта, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

В минувшие сутки, 5 мая, на городских дорогах работали 76 единиц техники предприятий благоустройства. Также ночью для очистки трасс задействовали 12 машин. В общей сложности с улиц города вывезли больше 75 кубометров мусора.

За сутки в краевой столице зарегистрировали 43 возгорания, из которых 15 – это палы травы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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