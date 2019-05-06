На профобразование в Хабаровском крае получили многомилионные гранты

СЕГОДНЯ 04:06 2019-05-06T04:06:36+03:00

Изменить размер текста: A A

В Хабаровском крае на учреждения профобразования потратят порядка 36 миллионов рублей. Эти деньги в регионе получили за счет федеральных грантов в рамках проекта «Молодые профессионалы».

- Так, больше семи миллионов рублей получит Хабаровский технологический колледж. Здесь деньги направят на оснащение пяти мастерских: «Ресторанный сервис», «Администрирование отеля», «Поварское дело», «Кондитерское дело», «Промышленный дизайн». Также больше 28 миллионов рублей выделили Хабаровскому техникуму техносферной безопасности и промышленных технологий, где планируют обустроить ряд мастерских по разным компетенциям. Среди них «Сетевое и системное оборудование», «Веб-дизайн и разработка», «IT-решения для бизнеса на платформе «1С: Предприятие 8», «Разработка решений с использованием блокчейн технологий», «Анализ защищенности информационных систем от внешних угроз», - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Отметим, что часть денег в колледже собираются потратить на обустройство рабочих мест для инклюзивного обучения людей с ограниченными возможностями здоровья.

ИСТОЧНИК KP.RU