2019-05-06T05:01:51+03:00
Общество

Транспортные соцкарты в Хабаровском крае начнут выдавать в мае

На сегодняшний день они проходят чипирование
Ольга КИВА
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Транспортные соцкарты в Хабаровском крае начнут выдавать в маеТранспортные соцкарты в Хабаровском крае начнут выдавать в маеФото: Правительство Хабаровского края
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В Хабаровском крае начнут выдавать социальные транспортные карты уже в мае. На сегодняшний день они уже отпечатаны, идет процесс чипирования. Заявления на оформление пластика подали шесть тысяч 819 человек. Большая часть обратившихся – это жители Хабаровска и Хабаровского района. Картой оплачивать проезд в городском и пригородном транспорте, в том числе водном и железнодорожном, можно будет с 1 июня.

Как сообщили в пресс-службе правительства края, выдавать карты будут в центрах социальной поддержки по месту жительства. Заявителям напоминают, что в течение 2019 года они смогут опробовать способ оплаты проезда с помощью соцкарты и решить, выгодно это или нет. Пользователи услуги смогут вернуть денежную форму расчетов, обратившись в центр соцподдержки или в МФЦ.

Напомним, социальные транспортные карты предназначены, в том числе для граждан пожилого возраста и льготников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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