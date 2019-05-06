2019-05-06T06:55:54+03:00
Общество

Почти пенсионерам в Хабаровске расскажут об обучении

На вопросы горожан специалисты будут отвечать в режиме телефонной «горячей линии»
Ольга КИВА
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Почти пенсионерам в Хабаровске расскажут об обученииПочти пенсионерам в Хабаровске расскажут об обученииФото: Анастасия ОСИПОВА
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Жители Хабаровска предпенсионного возраста смогут проконсультироваться по обучению. Речь идет о незанятых гражданах. Для этой категории горожан организуют телефонную «горячую линию». Задать вопросы и получить исчерпывающие ответы будущие пенсионеры смогут только один день, 21 мая, с 9:00 до 13:00.

- Консультировать горожан будут специалисты комитета по труду и занятости населения правительства Хабаровского края. Информацию смогут получить в том числе те жители краевой столицы, которые состоят в трудовых отношениях. Отметим, что работодателям, которым необходимо повысить компетентность сотрудников, будут возмещать затраты на обучение, - рассказали в комитете по труду и занятости населения правительства Хабаровского края.

Вопросы от горожан будут принимать по телефонам 8 (4212) 73-87-60 и 73-98-37.

ИСТОЧНИК KP.RU

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