2019-05-06T06:54:58+03:00
Происшествия

Нарколаборатория работала прямо в квартире хабаровчанина

При обыске у горожанина нашли специальную посуду, шприцы и вытяжной шкаф для изготовления запрещенных веществ
Ольга КИВА
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Нарколаборатория работала прямо в квартире хабаровчанинаНарколаборатория работала прямо в квартире хабаровчанинаФото: УМВД России по Хабаровскому краю
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Жителя Хабаровска поймали на торговле наркотиками буквально за руку. Горожанин ночью прикупил 86 граммов мефедрона, чтобы позже продать его. Мужчина собирался провернуть сделку с помощью тайника, но замысел потерпел фиаско – 31-летнего фигуранта задержали и изъяли наркотик.

- Потом провели обыск на квартире задержанного и нашли там вещество, в составе которого был тот самый мефедрон. «Продукция» находилась в полимерных пакетах, тарелках и противнях. Были в доме у подозреваемого и прекурсоры, ограниченные в свободном обороте. Также нашлись вещества, с помощью которых подозреваемый самостоятельно изготавливал наркотические средства, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Полицейские обнаружили лабораторную посуду, шприцы, вытяжной шкаф, в котором происходило непосредственное изготовление наркотика. «Товар» злоумышленник расфасовывал в полимерные пакетики с помощью электронных весов.

В отношении горожанина завели уголовное дело, расследование которого продолжается. Максимально возможное наказание за такой проступок – это лишение свободы на срок до 20 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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