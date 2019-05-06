Нарколаборатория работала прямо в квартире хабаровчанина

СЕГОДНЯ 06:00 2019-05-06T06:54:58+03:00

При обыске у горожанина нашли специальную посуду, шприцы и вытяжной шкаф для изготовления запрещенных веществ

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Жителя Хабаровска поймали на торговле наркотиками буквально за руку. Горожанин ночью прикупил 86 граммов мефедрона, чтобы позже продать его. Мужчина собирался провернуть сделку с помощью тайника, но замысел потерпел фиаско – 31-летнего фигуранта задержали и изъяли наркотик.

- Потом провели обыск на квартире задержанного и нашли там вещество, в составе которого был тот самый мефедрон. «Продукция» находилась в полимерных пакетах, тарелках и противнях. Были в доме у подозреваемого и прекурсоры, ограниченные в свободном обороте. Также нашлись вещества, с помощью которых подозреваемый самостоятельно изготавливал наркотические средства, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Полицейские обнаружили лабораторную посуду, шприцы, вытяжной шкаф, в котором происходило непосредственное изготовление наркотика. «Товар» злоумышленник расфасовывал в полимерные пакетики с помощью электронных весов.

В отношении горожанина завели уголовное дело, расследование которого продолжается. Максимально возможное наказание за такой проступок – это лишение свободы на срок до 20 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU