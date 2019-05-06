На «Живую историю» и «Уссурийский фронт» в Хабаровском крае получили гранты

СЕГОДНЯ 06:27 2019-05-06T06:27:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Два патриотических проекта в Хабаровском крае получили гранты Всероссийского конкурса. Первый называется «Живая история», в рамках которого воспитанники детско-юношеского военно-исторического клуба «Амурец» в интерактивном формате изучают быт, элементы снаряжения и вооружения солдат Гражданской войны и Второй Мировой войны. Название второго проекта «Уссурийский фронт». Его организаторы планируют провести военно-исторический фестиваль «Гроза над Ситой» в районе имени Лазо. Близ поселка Сита в годы Гражданской войны располагалась база Хорского партизанского отряда. На каждый из проектов выделили по 900 тысяч рублей.

- На Всероссийский конкурс подали 418 заявок участники из 73 регионов страны. От Хабаровского края предложили пять инициатив, одобрение получили только две, - рассказали в пресс-службе правительства края.

Отметим, что военно-исторический фестиваль «Гроза над Ситой» не имеет аналогов на дальнем Востоке. Аналогичное мероприятие проводят в Новосибирске. В этом году событие объединит ориентировочно более трех тысяч человек. Для гостей посещение бесплатное.

ИСТОЧНИК KP.RU