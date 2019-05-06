На юге Хабаровского края закончилась весенняя охота на водоплавающую дичь

СЕГОДНЯ 07:00 2019-05-06T07:00:20+03:00

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В южной части Хабаровского края закончился сезон весенней охоты на водоплавающую дичь. Ранее любителям разрешили добывать селезней и уток в Амурском, Бикинском, Вяземском, имени Лазо, Хабаровском, Нанайском, Ванинском, Советско-Гаванском и Комсомольском районах с 27 апреля по 6 мая.

Как отметили в министерстве природных ресурсов края, в северной части региона весенняя охота будет длиться с 11 по 20 мая. Добывать водоплавающую дичь можно будет в Аяно-Майском, Николаевском, Охотском, имени Полины Осипенко, Солнечном, Тугуро-Чумиканском и Ульчском районах.

Отметим, что за время весенней охоты государственные инспекторы провели 36 рейдов. Как результат, проверили 307 человек, составили 23 протокола о нарушении правил охоты, изъяли 18 единиц орудий охоты. Нашлись и нарушители, которые незаконно добыли двух уток и одного селезня.

ИСТОЧНИК KP.RU