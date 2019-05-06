Сельчанин на Камчатке забил топором приятеля из-за выпитого алкоголя
На Камчатке ждет суда убивец из села Карага, причастный к смерти своего же приятеля. По версии следствия, мужчины устроили застолье, однако потерпевший исхитрился и выпил бутылку водки один. Такое поведение показалось пьяному фигуранту оскорбительным, он решил проучить приятеля.
- Мужчина схватился за топор и обухом ударил собутыльника по голове. Потерпевшему успели вызвать скорую помощь и даже довезли до больницы, только спасти бедолагу так и не удалось – он умер в хирургическом отделении, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Камчатскому краю.
Происшествие случилось в январе этого года. Расследование этого инцидента уже закончилось, следователи собрали достаточно доказательств вины подозреваемого. Дальше участь сельчанина будет решать суд, куда уже направили материалы на рассмотрение.
ИСТОЧНИК KP.RU