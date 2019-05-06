2019-05-06T07:27:43+03:00
Происшествия

Сельчанин на Камчатке забил топором приятеля из-за выпитого алкоголя

Потерпевшего привезли в больницу, где они скончался
Ольга КИВА
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Сельчанин на Камчатке забил топором приятеля из-за выпитого алкоголяСельчанин на Камчатке забил топором приятеля из-за выпитого алкоголяФото: Евгения ГУСЕВА
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На Камчатке ждет суда убивец из села Карага, причастный к смерти своего же приятеля. По версии следствия, мужчины устроили застолье, однако потерпевший исхитрился и выпил бутылку водки один. Такое поведение показалось пьяному фигуранту оскорбительным, он решил проучить приятеля.

- Мужчина схватился за топор и обухом ударил собутыльника по голове. Потерпевшему успели вызвать скорую помощь и даже довезли до больницы, только спасти бедолагу так и не удалось – он умер в хирургическом отделении, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Камчатскому краю.

Происшествие случилось в январе этого года. Расследование этого инцидента уже закончилось, следователи собрали достаточно доказательств вины подозреваемого. Дальше участь сельчанина будет решать суд, куда уже направили материалы на рассмотрение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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