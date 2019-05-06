2019-05-06T07:57:02+03:00
Общество

В Хабаровске принимают документы от молодых семей на жилищную субсидию

Последний день приема заявлений 25 мая
Ольга КИВА
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В Хабаровске принимают документы от молодых семей на жилищную субсидиюВ Хабаровске принимают документы от молодых семей на жилищную субсидиюФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В Хабаровске продолжается прием документов от молодых семей, желающих получить финансовую поддержку при покупке вторичного жилья. Заявления от кандидатов начали принимать 29 апреля, последний день, когда можно подать документы – 25 мая.

Как объяснили в городском управлении по делам молодежи и социальным вопросам, принимают документы в любое время в отделениях многофункционального центра.

Адреса отделений:

- Филиал №1 в Железнодорожном районе, улица Cерышева, 31Б.

Работает с понедельника по четверг с 9:00 до 19:00, в пятницу с 10:00 до 20:00 и в субботу с 9:00 до 13:00.

- Филиал №2 в Индустриальном районе, улица Суворова, 25А.

Работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 19:00, в субботу с 9:00 до 13:00.

- Филиал № 3 в Краснофлотском районе, улица Тихоокеанская, 171А.

Работает с понедельника по четверг с 9:00 до 19:00, в пятницу с 10:00 до 20:00, в субботу с 9:00 до 13:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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