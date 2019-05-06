В Хабаровске принимают документы от молодых семей на жилищную субсидию
В Хабаровске продолжается прием документов от молодых семей, желающих получить финансовую поддержку при покупке вторичного жилья. Заявления от кандидатов начали принимать 29 апреля, последний день, когда можно подать документы – 25 мая.
Как объяснили в городском управлении по делам молодежи и социальным вопросам, принимают документы в любое время в отделениях многофункционального центра.
Адреса отделений:
- Филиал №1 в Железнодорожном районе, улица Cерышева, 31Б.
Работает с понедельника по четверг с 9:00 до 19:00, в пятницу с 10:00 до 20:00 и в субботу с 9:00 до 13:00.
- Филиал №2 в Индустриальном районе, улица Суворова, 25А.
Работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 19:00, в субботу с 9:00 до 13:00.
- Филиал № 3 в Краснофлотском районе, улица Тихоокеанская, 171А.
Работает с понедельника по четверг с 9:00 до 19:00, в пятницу с 10:00 до 20:00, в субботу с 9:00 до 13:00.
ИСТОЧНИК KP.RU