«Герои России, какими их не видел никто» в Хабаровске

СЕГОДНЯ 08:34 2019-05-06T08:34:28+03:00

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В Хабаровске устроили необычную фотовыставку «Герои России, какими их никто не видел». Проект создали три года назад, однако в краевой столице его представили впервые.

- Фотовыставка работает в сквере «Город воинской славы». Она призвана изменить представление о ветеранах в обществе и сформировать современный образ героя. Среди действующих лиц Герои России и Советского Союза, Герои Труда и ветераны боевых действий из разных регионов страны. Многие из них получили тяжелейшие травмы, изменившие их жизнь навсегда. Однако отсутствие руки или ноги не мешает героям идти к цели., - рассказали в Центре патриотического воспитания Хабаровска.

Герои фотовыставки получили возможность заменить и установить новые протезы, получив дополнительный шанс для достижения новых высот. Посетить экспозицию можно будет вплоть до 31 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU