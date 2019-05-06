СЕГОДНЯ 11:34 2019-05-06T11:34:24+03:00

Вор-металлист в Хабаровске утащил казан не для того, чтобы готовить еду Фото: Олег ЗОЛОТО

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Хабаровчанин решил отдохнуть от городской суеты и отправился на дачу. Однако расслабиться мужчине так и не удалось. Дело в том, что по приезде горожанин обнаружил, что в домике неизвестный разбил стекло, и вытащил из помещения имущества на 55 тысяч рублей. Среди похищенных вещей были чугунный казан, набор гаечных ключей, две шлифовальные машинки и металлический бак.

- Вскоре удалось задержать подозреваемого в краже. Это был 23-летний житель краевой столицы. В прошлом его уже привлекали к уголовной ответственности за кражи и мошенничество. Похищенное имущество фигурант отнес в пункт приема металлолома. Вырученные от продажи деньги он потратил на спиртное и еду, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

В отношении парня уже возбудили еще одно уголовное дело по статье «Кража». Если вину подозреваемого докажут в суде, то он может лишится свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU