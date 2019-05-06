СЕГОДНЯ 10:57 2019-05-06T10:57:10+03:00

В Петропавловский монастырь в Хабаровском крае можно добраться на бесплатном автобусе Фото: Евгения ГУСЕВА

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В Хабаровском крае начнет курсировать бесплатный автобус для тех, кто желает добраться до Петропавловского женского монастыря. Об этом сообщили в пресс-службе Хабаровской епархии.

На сегодняшний день известно, что курсировать транспорт будет по субботам, начиная с 11 мая этого года. Пассажирский транспорт будет отправляться от автовокзала в Хабаровске доезжать до обители и следовать обратно в краевую столицу.

Также планируют организовать и воскресные рейсы. Автобус с надписью «Монастырь» на лобовом стекле будет отправляться на маршрут каждое воскресенье в 7 часов утра от гостиницы, расположенной возле городского автовокзала. Из монастыря обратно в Хабаровск автобус будет уходить вечером в 19 часов.

Отметим, что проезд на автобусе до монастыря и обратно бесплатный для всех пассажиров. Это условие распространяется на всех, кому необходимо добраться в обитель

ИСТОЧНИК KP.RU