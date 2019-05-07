СЕГОДНЯ 02:28 2019-05-07T02:28:32+03:00

Погода в Хабаровске 7 мая 2019 года: днем до +12, небольшой дождь Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Осадки ожидаются на всей территории региона и в столице ЕАО

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Циклон всё ещё определяет погоду в регионе. Но за ним есть антициклон и он продолжает толкать область низкого давления в море. Так что погода в регионе настраивается на улучшение.

В Биробиджане небольшие осадки преимущественно в виде дождя. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Ночью 0+2. Днем +10+12.

В Хабаровске небольшие осадки преимущественно в виде дождя. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Ночью 0+2. Днем +10+12. Уровень Амура в краевого центра 105 см. В ближайшие два дня ожидается спад на 10-15 см. Температура воды 11,2 градусов.

В Бикине небольшой дождь. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Ночью +1+3. Днем +14+16.

В Советской Гавани и Ванино небольшой дождь. Ветер северо-восточный 6-11 метров в секунду. Ночью +2+4. Днем +7+9.

В Комсомольске-на-Амуре небольшой дождь. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Ночью -1+1. Днем +8+10. Уровень Амура у Города Юности 136 см.

В Чегдомыне небольшой дождь. Ветер северный 3-8 метров в секунду. Ночью -1-3. Днем +9+11.

В Николаевске-на-Амуре осадки преимущественно в виде дождя. Ветер северо-восточный 6-11 метров в секунду. Ночью -1+1. Днем +3+5. На реке наблюдается ледоход.

В Охотске осадки. Ветер восточный 10-15 метров в секунду. Ночью -1+1. Днем +1+3.

ИСТОЧНИК KP.RU