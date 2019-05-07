2019-05-07T02:52:16+03:00
Общество

В родительский день в Хабаровске ввели спецмаршруты для автобусов и троллейбусов

Общественный транспорт начнет курсировать с 10 часов утра
Ольга КИВА
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В родительский день в Хабаровске ввели спецмаршруты для автобусов и троллейбусовВ родительский день в Хабаровске ввели спецмаршруты для автобусов и троллейбусовФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Хабаровске сегодня, 7 мая, автобусы и троллейбус выйдут на спецмаршруты. В родительский день общественный транспорт будет курсировать по определенным направлениям. Первый выезд в 10 часов утра.

- Доехать на автобусах или на троллейбусах к местам захоронений может каждый горожанин или гость краевой столицы. Всего на маршруты выйдут 35 машин. Согласно графику они будут курсировать по маршрутам сообщениями «Южный микрорайон – Городское кладбище (центральный вход)», «Комсомольская площадь – Троллейбусное депо», «Судоверфь – Троллейбусное депо» и «Речной вокзал - Кладбище (район села Матвеевка)», - рассказали в городском управлении транспорта.

Автобусы и троллейбус будут курсировать с 10:00 до 19:00. Более подробную информацию о работе общественного транспорта на спецмаршрутах можно будет узнать по телефону 91-02-07.

ИСТОЧНИК KP.RU

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